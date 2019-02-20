Блокпосты ОРДО: в Горловке проверяют телефоны, на Каргиле едут только перевозчике

20.02.2019 21:02

Сегодня в течение суток подконтрольные членам НВФ блокпосты Донецкой области, расположенные вдоль линии разграничения, собирали достаточно большие очереди.

Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях, передает donpress.com.

Так, на Бахмутском направлении в течение дня были серьезные очереди, однако, пропуск людей и транспорта проходил довольно быстро, некоторые сообщают, что члены НВФ проверяют телефоны:

«В 10.30 на днр в сторону Украины полный навес+хвост, пропускают живенько))в паспортном окошке потребовали имей, и забрали телефон»

«12.30 на 0 очередь приличная, но двигается быстро, на Майорске 5мин и на проверку»

«Очередь большая с утра, движение нормальное, все проехали»

«Сегодня ехал 5.45 на днр на 0украинском в 7: 50 по Украине в 9.00 по Украине прошел все в автобусе на бахмут. 9 пазиков передо мной на украинском уехало на таможенных контроль. Приехал и никого. Молодцы. А по поводу имейла брали телефоны через одного. Это пешим ходом. автомобильная очередь только перевозы. забыл сообщить по поводу обстрела на б.п. на Горловке недавно помните был. Так это барыга был. Типа у него ногв ранена, жив здоров и до сих пор сажает людей на бусики. Вот вам и ответ, а был ли мальчик. Ответ очевиден., хотя бы вещи переодел для убедительности»

В то же время на Марьинском направлении на Каргиле люди жаловались на то, что пропускают только платных перевозчиков:

«Каргил в Курахово — Основная до моста. Льготная вполовину меньше и двигается гораздо лучше. В основной с 6.30 только треть пути до БП протянули»

«На Каргиле в сторону Донецка более 150 машин и в 3 ряда»

«На Каргиле в Донецк полный писец… Прут только перевозы. С 12.30 еще не доехали до поста»

«Проехали все»

Пункт пропуска в Еленовке на Мариупольском направлении сегодня собрал не так много транспортных средств, однако, люди были вынуждены ожидать своей очереди на проезд около 4 часов:

«На новотроицком на Донецк сразу на проверку, очереди не»

«На 15 10 с Донецка было около 60 авто. льготы 12»

«На Еленовке в сторону Украины 100 машин общей очереди»

«Еленовке в сторону Донецка 80 машин. Простояли 4 часа на Еленовке .С 13 до 17. Украинские за 30 мин. прошли»