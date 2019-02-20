Боевики пошли в атаку и получили контрудар ВСУ: российские наемники нарвались на шквальный огонь - есть потери

20.02.2019 13:05

В минувшие сутки российские наемники пошли в атаку на позиции украинских военных и нанесли 16 обстрелов по позициям ВСУ в районе проведения Операции Объединенных сил, пишет Диалог.UA.

Однако передовые части украинской армии ответили на каждый из обстрелов и нанесли контрудар, в результате которого были уничтожены 3 боевиков, еще трое ранены. Об этом сообщают информационные агентства со ссылкой на заявление пресс-центра штаба ООС. Военные сообщили, что боевики открывали огонь из разнокалиберного оружия по всей линии соприкосновения, используя при этом запрещенное минскими соглашениями вооружение. В результате вражеского огня ранения получили трое украинских военных. Однако на каждый из вражеских обстрелов передовые части ВСУ ответили и нанесли контрудар, который вывел из боя шестерых российских наемников - трое убитых, трое ранены.