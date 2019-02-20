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«Хронически не хватает людей»: Бородай рассказал о главной проблеме подразделений НВФ на передовой

20.02.2019 17:42
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«Хронически не хватает людей»: Бородай рассказал о главной проблеме подразделений НВФ на передовой

Глава «Союза добровольцев Донбасса», экс-«премьер ДНР» Александр Бородай пожаловался на то, что сейчас одной из острых проблем подразделений НВФ на Донбассе является нехватка личного состава.

Об этом он заявил в ходе неадвно прошедшего в Москве «Совета командиров СДД», передает donpress.com.

Комментируя жалобы главарей подразделений НВФ, он отметил:

«Сйчас потока серьезного добровольцев на Донбасс нет, людей на передовой хронически не хватает. Текущая ситуация, мягко выражаясь, не очень привлекает людей».

В то же время он уточнил, что пока «добровольцы» из РФ не будут направлены в ОРДЛО, поскольку их участие в боевых действиях возможно только при наступлении обострения.



Теги: Донбасс, ДНР, добровольцы, Бородай, НВФ, РФ
 
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