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Люди Януковича "внедряются" на Донбасс: соратники беглого экс-президента занимают "ключевые" посты в "ДНР". ВИДЕО
Вполне возможно, что скоро "крепкие хозяйственники" из окружения сбежавшего в Россию экс-президента Украины Виктора Януковича займут все или почти все ключевые должности в оккупационных "администрациях" "ДНР" и "ЛНР".
Не исключено и возвращение в каком-либо качестве в оккупационную "власть" и самого экс-президента, отмечают "Донбасс. Реалии" в программе, посвященной как раз возможному реваншу "регионалов" на оккупированной части Донбасса, передает "Диалог.UA".
Да, немало дончан, как показал опрос, проведенный авторами программы, считают Януковича предателем и политическим трупом, говорят, что в том же Донецке ему вряд ли будут рады. Но кого и когда в России волновало мнение простых жителей оккупированных территорий? Кто и когда с ними советовался? Наверняка по согласованию с кремлевскими кураторами на территорию "ДНР" понемногу возвращаются люди, связанные с семьей и окружением беглого экс-президента, заочно осужденного украинским судом на 13 лет лишения свободы за госизмену.
Так, недавно главной оккупационной "администрации" Енакиево стал Роман Храменков – муж племянницы Людмилы Янукович – официальной супруги экс-президента, живущей сейчас в оккупированном Россией Крыму. А в Горловке появился Армен Саркисян, сейчас позиционирующий себя как благотворителя и мецената. Но в городе его гораздо лучше знают как криминального авторитета Армена Горловского – человека из ближайшего окружения Юрия Иванющенко – одиозного нардепа-регионала. Украинские аналитики полагают, что очень вероятный скорый "десант" экс-регионалов на оккупированные территории Донбасса будет иметь своей целью возрождение промышленности региона. Возможно, в Кремле решили сделать ставку на былой опыт этих людей и поручить им превратить оккупированные территории, ставшие уже серьезной обузой для России, в хотя бы относительно самодостаточные экономически. Разумеется, предел возможностей "крепких хозяйственников" - создание патерналистского промышленного анклава, который через "серые" схемы будет снабжать российские предприятия, например, углем и металлом. И никакой современной промышленности там не будет, а людям даже при наилучшем варианте развития событий обеспечат разве что полуголодное существование. На большее "крепкие хозяйственники" просто не способны, "силиконовые долины" им будут явно не под силу. Но Кремль вполне устроит и полуголодный сырьевой придаток лишь бы минимизировать, а лучшее вообще свести к нулю российское финансирование оккупированной части Донбасса.
Теги: Россия, Донбасс, Крым, финансирование, власть, ДНР, ЛНР, Янукович, должность, администрация
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