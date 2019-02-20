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«Обстреливал позиции Украины из «Града»: бойцы ВСУ рассказали детали захвата в плен члена НВФ

20.02.2019 07:39
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«Обстреливал позиции Украины из «Града»: бойцы ВСУ рассказали детали захвата в плен члена НВФ

Украинские военнослужащие рассказали, как разбили ДРГ противника на Светлодарской дуге и захватили в плен члена НВФ.

Отмечается, что группу диверсантов обнаружил 22-летний военный с позывным «Комиссар». Он рассказал детали военной операции:

«Довольно лунная ночь, все хорошо видно — заметил движение, взял тепловизор и увидел, что это человек. По боевиками наблюдали, не выражая свое присутствие, а когда незваные гости приблизились на расстояние пулеметной очереди, начался бой».

По его словам, слаженные и внезапные действия бойцов испугали противника — представители НВФ убежали, оставив раненого в руку товарища. Военные отмечают:

«Нашли при нем документы и препараты при нем были какие-то, я не знаю. Военный билет «ДНР».

Пленный вначале сообщил, что заблудился, однако, позже признался, что с 2014 года он воюет в подразделениях НВФ. Сначала был обычным стрелком, а потом пересел на машину системы залпового огня «БМ-21 Град».

Также, выяснилось, что именно он в 2014 году из «Града» расстреливал военных и окрестные села.

Источник: donpress.com



Теги: Донбасс, плен, расстрел, ДНР, боевики, РСЗО "Град", Светлодарская дуга, диверсанты, НВФ
 
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