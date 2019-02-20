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С больной головы на здоровую! Боевики ОРДЛО уверяют, что Киев «готов разжечь конфликт на Донбассе»

20.02.2019 07:21
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С больной головы на здоровую! Боевики ОРДЛО уверяют, что Киев «готов разжечь конфликт на Донбассе»

Украинские власти готовы в любой момент разжечь вооруженный конфликт на Донбассе с новой силой, чтобы попытаться вернуть регион под свой контроль, сообщают сепаратистский сайт «Русская весна», информирует donbass.ua.
«Киев продолжает сознательно культивировать разделение общества по этническому и идеологическому признакам. Воинствующий шовинизм и ксенофобия возведены в ранг официальной политики.
На государственном уровне прославляются пособники нацистов и коллаборационисты — С. Бандера, Р. Шухевич, Е. Коновалец, А. Мельник и т. д.
Киев вероломно вмешивается в церковную жизнь страны, грубо нарушает свободу вероисповедания, выбора конфессии и таинства веры. Создав т. н. „Православную церковь Украины“, власти усугубили существующий в местном православии раскол, а самих украинцев разделили на „своих“ и „чужих“.
Подобные провокационные заявления чреваты самими тяжелыми последствиями вплоть до развязывания кровопролитной религиозной войны», - пишет ресурс.
Издание отмечает, что «все это происходит на фоне тлеющего вооруженного конфликта в Донбассе. Киев в любой момент готов его разжечь с новой силой, чтобы, не считаясь ни с какими жертвами, попытаться вернуть регион под свой контроль».



Теги: Донбасс, конфликт, боевики, ОРДЛО
 
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