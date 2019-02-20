Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В Донецке большое число боевиков «ДНР» на дорогах. Встречают «кого-то важного»

20.02.2019 16:38
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Донецке большое число боевиков «ДНР» на дорогах. Встречают «кого-то важного»

Сегодня в центре временно оккупированного Донецка наблюдается очень большое количество боевиков «ДНР», стоящих вдоль дорог. Дончане предполагают, что встречают «кого-то важного».

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Сегодня с самого утра жители временно оккупированного Донецка наблюдают в центре города большое количество вооруженных боевиков «ДНР», стоящих вдоль дорог. Дончане, в подтверждение своих слов, сделали несколько фото. Предполагают, что встречают «кого-то важного». Также дончане сообщают, что этот «кто-то» приехал в студгородок, правда не ясно зачем – в пиццерию или провести встречу со студентами.
Вот что пишут дончане в соцсетях:
«Донецк 11.10 д Кого встречаем?»,
«Видимо, важные..»,
«Студгородок странное место. Может в пиццерии кто-то откушивает»,
«Может, какая «встреча» со студентами?»



Теги: Донецк, Донбасс, встреча, дороги, ДНР, боевики
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх