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В Макеевке взорвалась граната. Пострадаший госпитализирован в тяжелом состоянии

20.02.2019 14:36
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В Макеевке взорвалась граната. Пострадаший госпитализирован в тяжелом состоянии

В неподконтрольной украинским властям Макеевке (Донецкая обл.) в гараже взорвалась граната, пострадал мужчина. Об этом сегодня, 20 февраля, сообщает «диспетчерская служба администрации» г. Макеевки, пишут Донецкие новости.
Как утверждают в «ДНР», взрыв гранаты произошел 19 февраля в 19:35 в Центрально-Городском районе Макеевки, в пос. Бажанова, по ул. Заслонова. Пострадал мужчина. «Диагноз: травматическая ампутация левой стопы, множественные открытые переломы правой стопы. Госпитализирован в КРБ №1, состояние тяжелое», – говорится в сообщении.



Теги: Донбасс, Макеевка, пострадавший, граната, госпитализация
 
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