Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Власти «ДНР» выписывают огромные штрафы за украинские товары

20.02.2019 18:01
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Власти «ДНР» выписывают огромные штрафы за украинские товары

Оккупационные «власти ДНР» снова взялись за предпринимателей. Их заставляют указывать нереальные зарплаты наемным работникам и штрафуют за наличие в продаже украинских товаров.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Оккупационные «власти ДНР» постоянно пытаются «исправить» свои «финансовые дела», а заодно и создать видимость «благополучия». Так, предпринимателей, занимающихся торговлей, заставляют указывать зарплату у наемных работников не менее 10 тысяч рублей. Кроме того, предпринимателей постоянно проверяют на наличие в продаже украинских товаров. Если обнаруживаются украинские товары, то предпринимателя ждет заоблачный штраф.

Вот что рассказывают жители временно оккупированных территорий:

«В Дыре, начался шмон налоговыми мелких ФЛП, рынков. Основные требования- отображение в налоговых отчетностях выдачи заработной платы, для своих сотрудников, минимум в 10 000 рублей. Шмонают на наличие Украинских товаров. Магазину выписан штраф в 3 млн. р. за присутствие таковых».



Теги: Украина, Донбасс, финансы, торговля, рынок, зарплата, штраф, товар, ДНР
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх