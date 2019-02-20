Власти «ДНР» выписывают огромные штрафы за украинские товары

20.02.2019 18:01

Оккупационные «власти ДНР» снова взялись за предпринимателей. Их заставляют указывать нереальные зарплаты наемным работникам и штрафуют за наличие в продаже украинских товаров.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Оккупационные «власти ДНР» постоянно пытаются «исправить» свои «финансовые дела», а заодно и создать видимость «благополучия». Так, предпринимателей, занимающихся торговлей, заставляют указывать зарплату у наемных работников не менее 10 тысяч рублей. Кроме того, предпринимателей постоянно проверяют на наличие в продаже украинских товаров. Если обнаруживаются украинские товары, то предпринимателя ждет заоблачный штраф.

Вот что рассказывают жители временно оккупированных территорий:

«В Дыре, начался шмон налоговыми мелких ФЛП, рынков. Основные требования- отображение в налоговых отчетностях выдачи заработной платы, для своих сотрудников, минимум в 10 000 рублей. Шмонают на наличие Украинских товаров. Магазину выписан штраф в 3 млн. р. за присутствие таковых».