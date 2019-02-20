ВСУ громят "ДНР" на Донбассе: под Новоазовском убиты 9 российских наемников, на Светлодарке тяжелый бой

20.02.2019 12:31

Ситуация на передовой Донбасса резко обострилась: вследствие боев между российскими наемниками и подразделениями ВСУ боевики "ДНР" несут тяжелейшие потери, данные о которых подтверждают оккупанты в социальных сетях, пишет Диалог.UA.

Стало известно, что в ходе тяжелого боя под Новоазовском были убиты сразу 9 российских наемников. В то же время на другом участке фронта на Светлодарской дуге были убиты еще 4 российских наемника, еще один попал в плен. Однако ситуация для наемников гораздо хуже: выяснилось, что в течение января были убиты сразу 22 российских наемника из числа тех, чья гибель точно подтверждена. Данные о тяжелейших потерях боевиков "ДНР" подтверждают очевидцы в социальных сетях.

"На Светлодарке убиты четверо бойцов, один попал в плен. Враг подошел ночью к позиции и забросал гранатами, выжившего забрали... " - пишут соцсети боевиков. При этом сторонники боевиков заявляют, что российские наемники не указывают погибших террористов в официальных сводках.