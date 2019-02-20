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ВСУ зафиксировали пугающий "рекорд" на Донбассе: боевики "Л/ДНР" свирепо жаждут кровопролития
Сегодня состоялась официальная встреча командующего Операцией объединенных сил на Донбассе с делегацией Соединенных Штатов Америки, которую возглавляла представитель комитета Сената США по вооруженным силам и безопасности госпожа сенатор Джонни Эрнст, а само мероприятие прошло на одном из базовых лагерей ООС.
Генерал-лейтенант Сергей Наев представил делегации Соединенных Штатов видео, на котором четко зафиксированы обстрелы населенных пунктов Донбасса с начала 2019 года пропроссийскими сепаратистами из террористических организаций "Донецкая Народная Республика" и "Луганская Народная Республика", а также Вооруженными силами страны-агрессора, передает "Диалог.UA".
Наев сообщил, что во вторник, 19 февраля, боевики "Л/ДНР" и ВС РФ поставили пугающий "рекорд" в зоне проведения ООС, так как было зафиксировано наибольшее количество примененных против Вооруженных сил Украины средств поражения, а именно 387 артиллерийских снарядов и мин, которые запрещены Минскими соглашениями. Вдобавок он показал американским гостям доказательства того, что совсем недавно фиксировались случаи применения террористами и российскими военными корректированных снарядов калибра 152 мм типа "Краснополь", которые находятся исключительно на вооружении армии российского агрессора.
Теги: США, Донбасс, делегация, ДНР, ЛНР, боевики, снаряды, ВСУ, Минские соглашения, ООС
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