Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Боевики «ДНР» на блокпосту «Еленовка» отбирают у пенсионеров и уничтожают продукты питания

21.02.2019 12:45
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Боевики «ДНР» на блокпосту «Еленовка» отбирают у пенсионеров и уничтожают продукты питания

Боевики «ДНР» и российские оккупанты на блокпостах вблизи линии разграничения творят беспредел, отбирая у пенсионеров и уничтожая продукты питания. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

На блокпостах боевиков «ДНР» и российских оккупантов вблизи линии разграничения продолжает твориться беспредел в отношении мирных граждан. Боевики «ДНР» и российские оккупанты отбирают у пенсионеров, а затем уничтожают провозимые продукты питания. Так, на блокпосту «Еленовка» у менсионеров отобрали и растоптали три лотка яиц и килограмм шоколадных конфет.

Вот как описывают свидетели происшествие:

«Потоптали три лотка яиц, килограмм шоколадных конфет. Так весело и задорно встречают #пенсионеров-туристов «таможня» на #кпвв #Еленовка #ордо».

Стилистика и орфография автора полностью сохранены.

 

Источник: https://news.dn.ua 



Теги: Донбасс, пенсионер, Еленовка, блокпост, ДНР, боевики
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх