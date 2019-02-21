Бородай назвал сроки серьезного обострения на Донбассе

21.02.2019 14:48

В ближайшее время Россия может устроить на Донбассе «кровавую кашу» и серьезное обострение. Об этом заявил глава «Союза Добровольцев Донбасса» Александр Бородай.

По его словам, с приближением президентских выборов в Украине ситуация может резко обостриться. Бородай прогнозирует, что эскалация произойдет в ближайшие месяцы и выражает мнение, что только война может решить проблему с Украиной, которую Кремль не смог разрешить с 2014 года. При этом он отметил, что данная ситуация будет решена только с помощью «кровавой каши».

Источник: https://donpress.com