Двое украинских бойцов получили ранения на Донбассе: террористы "гатят" из орудий, запрещенных Минском

21.02.2019 22:07

За прошедшие сутки российско-гибридные войска обстреляли украинские позиции пять раз, причем два раза было использовано запрещенное вооружение.

В штабе ООС передает тревожные новости с зоны боевых действий на востоке страны. Незаконные вооруженные формирования пять раз за сутки обстреляли позиции украинских военных, сообщает "Диалог.UA".

Соответствующая информация опубликована пресс-службой Генштаба ВСУ в facebook.

"В течение текущих суток, в период с 00:00 до 18:00, противник пять раз обстрелял позиции наших войск, в том числе два раза с применением вооружения, запрещенного "минскими договоренностям", - говорится в сообщение ведомства.

Боевики обстреляли из минометов калибра 82 мм позиции украинских военных около Песков; из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов - возле Водяного; из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - возле Павлополя.

Также террористы "ДНР" накрыли огнем позиции украинских защитников в районе Крымского из минометов калибра 82 мм и противотанкового ракетного комплекса. В результате боевых столкновений 2 украинских военнослужащих получили ранения. Военные подавляли огонь противника с применением дежурных огневых средств. Потери боевиков уточняются.



Источник: www.dialog.ua