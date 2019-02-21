На Донбасс прибыл сенатор из США: названа цель визита

21.02.2019 07:14

20 февраля командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев встретился с делегацией США во главе с представителем Комитета Сената США по вооруженным силам и безопасности сенатором Джонни Эрнст. Встреча состоялась в одном из базовых лагерей Объединенных сил. Об этом сообщили на странице штаба ООС в Facebook.

Наев ознакомил сенатора Джонни Эрнст, Чрезвычайного и Полномочного Посла США в Украине госпожу Мари Йованович и группу американских офицеров и помощников сенатора с текущей оперативной обстановкой в ​​районе проведения ООС.



Также он продемонстрировал американским партнерам доказательства недавних случаев применения членами НВФ в Украине корректированных снарядов типа калибра 152 мм «Краснополь», которые находятся на вооружении в российской армии. Также делегации из США показали неповрежденный БПЛА «Орлан» и другие образцы вооружения, боеприпасов и обмундирования российской армии.

Командующий Объединенных сил показал сенатору видеофиксацию обстрелов населенных пунктов Донецкой и Луганской областей российскими незаконными формированиями с начала 2019 года.

«Вчера в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано рекордное с начала текущего года количество примененных против украинской армии российских средств поражения, — отметил в частности Командующий. — В частности, за прошедшие сутки по позициям наших войск враг выпустил 387 артиллерийских снарядов и мин, запрещенных минскими договоренностями. Из них калибра 122 мм — 317 единиц, калибра 120 мм — 37 единиц».- сказано в сообщении.

Генерал Наев рассказал иностранным гостям о мерах, проводимых силами ООС для развития Донецкой и Луганской областей, а также проинформировал о ходе мероприятий гражданско-военного сотрудничеств.

Источник: https://donpress.com