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Архив - Донецкая область

Подразделения НВФ ударили из запрещенного оружия: ранены 2 бойца ВСУ

21.02.2019 19:05
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Подразделения НВФ ударили из запрещенного оружия: ранены 2 бойца ВСУ

С начала суток подразделения НВФ 5 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих в зоне ООС на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

2 обстрела противник осуществил с применением вооружения, запрещенного минскими договоренностями. Отмечается, что в полосе действий оперативно-тактической группировки «Восток» члены НВФ трижды обстреляли позиции украинских защитников:

  • из минометов калибра 82 мм — у населенного пункта Пески;
  • из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов — в районе населенного пункта Водяное;
  • из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — вблизи села Павлополь.

В то же время, в полосе действий оперативно-тактической группировки «Север» противник дважды обстрелял украинских защитников из минометов калибра 82 мм и противотанкового ракетного комплекса вблизи населенного пункта Крымское.

В результате обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, война, ДНР, ЛНР, НВФ
 
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