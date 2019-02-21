Пушилин запросил переговоры с Украиной: главарь "ДНР" сделал неожиданное предложение Киеву

21.02.2019 12:31

​Боевики "ДНР" заявляют, что хотят немедленно начать прямые переговоры с официальным Киевом по поводу решения конфликта на Донбассе.

Соответствующее заявление сделал главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин в комментарии донецким СМИ. Москва давно пытается выставить конфликт на Донбассе как внутреннее противостояние в Украине, с целью чего Кремль, по всей вероятности, и отдал приказ Пушилину сделать соответствующее заявление.

Пушилин не просто предлагает переговоры с Украиной, а отмечает "инициативу украинских оппозиционных политиков" по прямым переговорам в рамках минских соглашений напрямую с террористами.

Он обратился к Ангеле Меркель и Макрону как гарантам минских соглашений с целью воздействовать на Порошенко для прямых переговоров с ним лично для решения конфликта на Донбассе.



Источник: www.dialog.ua