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Среди боевиков «Л/ДНР» растет количество самоубийств: в ВСУ назвали причины
С недавних пор среди террористов самопровозглашенных «Л/ДНР» на Донбассе увеличилось количество самоубийств и смертей в следствие несчастных случаев.
Так, с начала текущего месяца в подразделениях оккупантов свели счеты с жизнью семеро оккупантов (из них четверо – в т.наз. «армии ДНР», еще трое – в «ЛНР»). Как передает replyua.net, об этом на своей странице в Facebook сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (позывной «Штирлиц»).
В частности, он отметил, что по причине пьянства выросло количество столкновений в рядах оккупационных войск. Во процессе употребления алкоголя в одном из подразделений «1-го армейского корпуса ДНР» между оккупантами началась ссора. Российский оккупант застрелил двоих местных боевиков, затем убийца попытался свести счеты с жизнью, однако остался в живых. Сейчас он содержится под стражей.
Также в одной из частей «2-го армейского корпуса ЛНР» на передовых позициях в районе Кадиевки (Стаханов) обнаружили без признаков жизни наемника из российского Смоленск. В соответствии с заключением врачебной экспертизы, причиной смерти стала предозировка наркотиками.
Теги: Донбасс, война, самоубийство, ДНР, ЛНР, ВСУ
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