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Архив - Донецкая область

В ОРЛО проводят профилактические мероприятия «Белые автобусы»

21.02.2019 15:40
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В ОРЛО проводят профилактические мероприятия «Белые автобусы»

В ОРЛО проводятся комплексные профилактические мероприятия под условным наименованием «Белые автобусы». Об этом сообщили в так называемом «МВД ЛНР»

В «оккупационном ведомстве» отметили:

«Мероприятие направлено на профилактику аварийности с участием автобусов, осуществляющих перевозки пассажиров, предупреждение и пресечение нарушений Правил дорожного движения, требований нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности дорожного движения, связанных с эксплуатацией маршрутных транспортных средств, перевозкой пассажиров, а также профилактику и пресечение незаконной предпринимательской деятельности».

В рамках проведения проверят законность осуществления перевозок, наличие у водителей документов, необходимых для участия в дорожном движении, выполнению требований по предрейсовому техосмотру автобусов и предрейсовому медицинскому осмотру водителей.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, профилактика, ДНР, ЛНР, ОРЛО, автобусы
 
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