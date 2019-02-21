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Жители Горловки рассказали об «уровне зарплат» - 100-200 рублей в день
Жители временно оккупированной Горловки рассказывают о «зарплатах» в городе. Многие люди получают 100-200 рублей в день. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Жители временно оккупированной Горловки в соцсетях делятся сообщениями об уровнях зарплат во временно оккупированной Горловке. Многие люди вынуждены работать за 100-200 рублей (около 40-80 грн) в день. Горловчане пишут, что для многих такая зарплата «хорошая», т.к. многие получают «виртуальную зарплату», т.е. не получают ничего.
Вот что рассказывают горловчане в соцсетях:
«Доброго всем вечера! По словам одного знакомого его жена неплохо устроилась на орковском блокпосту на бывшем Майорском авторынке чай продавать, раньше ей платили 200 в день, сейчас 100. Пишу для тех кто не понимает уровень п…а в дыре»,
«Здесь людей с доходом 100-250 руб в день довольно много. Тоже есть знакомые которые работают за 100 в день. И даже рады что получают хоть такие копейки. Ведь виртуальные зарплаты в дыре совсем не редкость»,
«Уровень п…а»: до войны у комерса/пром мог быть один день в году, когда ничего не продал и это была сенсация, сейчас таких дней у них на неделю по 3-4, ориентировочно»,
«Моя знакомая когда там работала, получала процент, если ничего не продавала то уходила в минус)) а щас видно раскрутились, бизнес растёт, на ставку перешли. П…ц, это ж 2000 рублей если по пять дней работать».
Стилистика и орография авторов полностью сохранены.
Теги: Донбасс, Горловка, зарплата, ДНР
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- Выборы президента: СБУ призвала жителей Донецкой и Луганской областей к бдительности09:00
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