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Архив - Донецкая область

Под Горловкой большое ЧП: вода заливает все вокруг, оккупанты скрывают экологическое бедствие

22.02.2019 09:31
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Под Горловкой большое ЧП: вода заливает все вокруг, оккупанты скрывают экологическое бедствие

В районе оккупированной Горловки 21 февраля случился прорыв водовода. Потери воды огромные, высока вероятность экологического ЧП.

Первыми об инциденте под Горловкой сообщил "мэр" Горловки Иван Приходько в Telegram, передает "Диалог.UA".

Инцидент случился в четверг, 21 февраля, приблизительно в 18:00 рядом с оккупированной Горловкой. Там прорвало водовод канала "Северский Донец - Донбасс". "Наблюдается большая потеря воду. Возможности подхода к водоводу пока нет", - жалуется кремлевский ставленник. Традиционно он обвинил в произошедшем ВСУ, уверяя, что объект якобы поврежден при обстреле.

Украинский блогер, известный под ником Фашик Донецкий, подозревает, что дело не в попадании снаряда. "Надеюсь, это не провал почвы под каналом… Я предупреждал, что затопление шахт ртутного комбината приведет к пооседанию почвы и попаданию зараженной воды в канал", - отметил он. Если его версия верна, то Донбасс таки настигла обещанная экологическая катастрофа. Дело в том, что Северский Донец питает водой весь Донбасс. ЧП зацепит не только Украину, но и Россию и даже Европу.



Теги: Донбасс, Донецкая область, Горловка, катастрофа, водовод, экология, Северский Донец, ЧП, обстрел, прорыв, ВСУ
 
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