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"У нас большие потери, об этом все молчат", - Прилепин огорошил сторонников террористов Донбасса "страшными новостями"

22.02.2019 20:56
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"У нас большие потери, об этом все молчат", - Прилепин огорошил сторонников террористов Донбасса "страшными новостями"

Писатель-террорист, убежавший из Донецка на родину в Нижний Новгород, пожаловался в соцсетях на ситуацию, сложившуюся на востоке Украины. Российский писатель, ранее воевавший в рядах боевиков "ДНР", рассказал о больших потерях в рядах пророссийских террористов. По словам Захара Прилепина, только 22 февраля было ликвидировано четверо бойцов из его бывшего подразделения, сообщает "Диалог.UA".
Такую новость Прилепин опубликовал на своей странице в facebook. "Видит Бог, я все эти годы, старался не давить на жалость и о наших потерях никогда не сообщал. Но... кошмар, что происходит", - жалуется друг покойного Захарченко, который на произвол судьбы оставил созданное им же подразделение и, набравшись свежих впечатлений о войне, отправился на родину писать и продавать свои книжки. "Четверо погибших полторы недели назад. Четверо погибших с утра в бою, который до сих пор идет. Есть раненые. Интенсивность обстрелов и количество потерь на том участке, что выпал мои собратьям - как в самые тяжелые месяцы этой четырехлетней войны", - написал Прилепин вечером 22 февраля. Между тем, украинский офицер сообщил новость о случаях обстрела террористов "Л/ДНР" собственных позиций.



Теги: Донбасс, новости, террористы, Захар Прилепин
 
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