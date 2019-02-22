- В детсаду Донецка дети в военной форме поздравили членов НВФ с 23 февраля. ВИДЕО22:31
- На Донбассе сепаратисты "ДНР" открыли огонь по населенным пунктам: оккупанты хотят добиться обострения конфликта22:13
- Ассортимент и цены в супермаркетах Горловки21:49
- ВСУ мастерски расправились с целой группой боевиков "Л/ДНР": убит известный командир сепаратистов "Грек"21:29
- В ОРДО цены на хлеб могут повысить на 30−40%21:13
- "У нас большие потери, об этом все молчат", - Прилепин огорошил сторонников террористов Донбасса "страшными новостями"20:56
- Ситуация на блокпостах ОРДО: на Перлыне много машин, на Каргиле медленный пропуск20:23
- На Донбассе боевики "Л/ДНР" стреляют по своим позициям: разведка Украины назвала ошеломительную причину этого20:18
- Бывший "министр ДНР" украл в Москве зарядное устройство18:59
- В «ДНР» становится все меньше врачей18:41
ВСУ мастерски расправились с целой группой боевиков "Л/ДНР": убит известный командир сепаратистов "Грек"
Украинская армия продолжает феерично крушить российско-оккупационные войска на территории Донецкой и Луганской областей, что с каждым днем приближает Украину к долгожданной победе над варварскими захватчиками нашей земли. На своей странице в социальной сети Facebook Анатолий "Штирлиц" Штефан, который является известным офицером Вооруженных сил Украины, сообщил, что бойцы ВСУ мастерски уничтожили четверых пророссийских боевиков из террористических организаций "Л/ДНР", передает "Диалог.UA".
Штефан уведомил, что одним из ликвидированных сепаратистов оказался известный командир их батальона с позывным "Грек". Он подчеркнул, что в данный период времени вышеуказанная информация еще проверяется, однако она, скорее всего, будет подтверждена. Сами же террористы посредством социальных сетей говорят, что именно ДРГ Украины совершила данную ликвидацию этих недовоинов. Ранее Анатолий Штефан сообщал, что боевики террористических организаций "Донецкая Народная Республика" и "Луганская Народная Республика" сами себя ликвидируют.
Теги: Донбасс, убиты, ДНР, ЛНР, ВСУ
- ВСУ отбили десятки атак "ДНР/ЛНР - в РФ опять едут грузы с убитыми
- ВСУ дали боевикам сильный огневой отпор: у "ДНР" и "ЛНР" есть убитые и раненые
- Необходимость России в «ДНР» и «ЛНР» после 2019 года отпадет, – российский политолог
- "Погибших россиян вывозят каждую неделю..." - Бородай рассказал о крупных потерях на Донбассе
- Главари ОРДЛО считают новые санкции США актом признания "республик"
- Сводка: оккупанты обстреляли Троицкое и Зайцево из 120-мм и 82-мм минометов. ВИДЕО
- В детсаду Донецка дети в военной форме поздравили членов НВФ с 23 февраля. ВИДЕО22:31
- На Донбассе сепаратисты "ДНР" открыли огонь по населенным пунктам: оккупанты хотят добиться обострения конфликта22:13
- Ассортимент и цены в супермаркетах Горловки21:49
- ВСУ мастерски расправились с целой группой боевиков "Л/ДНР": убит известный командир сепаратистов "Грек"21:29
- В ОРДО цены на хлеб могут повысить на 30−40%21:13
- "У нас большие потери, об этом все молчат", - Прилепин огорошил сторонников террористов Донбасса "страшными новостями"20:56
- Ситуация на блокпостах ОРДО: на Перлыне много машин, на Каргиле медленный пропуск20:23
- На Донбассе боевики "Л/ДНР" стреляют по своим позициям: разведка Украины назвала ошеломительную причину этого20:18
- Бывший "министр ДНР" украл в Москве зарядное устройство18:59
- В «ДНР» становится все меньше врачей18:41
- В детсаду Донецка дети в военной форме поздравили членов НВФ с 23 февраля. ВИДЕО22:31
- На Донбассе сепаратисты "ДНР" открыли огонь по населенным пунктам: оккупанты хотят добиться обострения конфликта22:13
- Ассортимент и цены в супермаркетах Горловки21:49
- ВСУ мастерски расправились с целой группой боевиков "Л/ДНР": убит известный командир сепаратистов "Грек"21:29
- В ОРДО цены на хлеб могут повысить на 30−40%21:13
- "У нас большие потери, об этом все молчат", - Прилепин огорошил сторонников террористов Донбасса "страшными новостями"20:56
- Недостаток превращаем в достоинство: слабые места каждого знака Зодиака20:40
- Ситуация на блокпостах ОРДО: на Перлыне много машин, на Каргиле медленный пропуск20:23
- На Донбассе боевики "Л/ДНР" стреляют по своим позициям: разведка Украины назвала ошеломительную причину этого20:18
- Развенчаны популярные мифы о гастрите19:24
- Недостаток превращаем в достоинство: слабые места каждого знака Зодиака20:40
- Развенчаны популярные мифы о гастрите19:24
- 22 февраля - день Панкратия: Что означает, если этот день запотели окна11:30
- В каких странах не брать «Все включено»: секреты туроператоров08:50
- Стоматолог назвал распространенные ошибки при чистке зубов22:29
- Названы причины преждевременного седения волос18:40
- Этот повседневный продукт поможет при лечении кашля17:31
- В США испытали препарат, замедляющий старение10:17
- Скрыть не получится: самые слабые места каждого знака зодиака10:03
- Найден растительный эликсир молодости09:31
- Танковый прорыв ВСУ закончился разгромом "россиян": силы ООС срочно подняли в воздух боевую авиацию и штурмовики "Су-25". ВИДЕО
- В "ДНР" погибло масштабное детище убитого Захарченко - фото с Донбасса поразило соцсети
- ВСУ громят "ДНР" на Донбассе: под Новоазовском убиты 9 российских наемников, на Светлодарке тяжелый бой
- "У нас большие потери, об этом все молчат", - Прилепин огорошил сторонников террористов Донбасса "страшными новостями"
- Под Горловкой большое ЧП: вода заливает все вокруг, оккупанты скрывают экологическое бедствие
- Люди Януковича "внедряются" на Донбасс: соратники беглого экс-президента занимают "ключевые" посты в "ДНР". ВИДЕО
- ВСУ один ударом разгромили грузовик оккупанта и превратили в "груз 200" командира взвода "ЛНР"
- ВСУ мастерски расправились с целой группой боевиков "Л/ДНР": убит известный командир сепаратистов "Грек"
- Вслед за Пушилиным с предложением к Киеву выступил главарь "ЛНР" Пасечник - Москва "дергает за ниточки"
- В "Л/ДНР" не успевают считать трупы боевиков: враг провалил наступление, получив мощный ответный удар ВСУ