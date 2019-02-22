ВСУ мастерски расправились с целой группой боевиков "Л/ДНР": убит известный командир сепаратистов "Грек"

22.02.2019 21:29

Украинская армия продолжает феерично крушить российско-оккупационные войска на территории Донецкой и Луганской областей, что с каждым днем приближает Украину к долгожданной победе над варварскими захватчиками нашей земли. На своей странице в социальной сети Facebook Анатолий "Штирлиц" Штефан, который является известным офицером Вооруженных сил Украины, сообщил, что бойцы ВСУ мастерски уничтожили четверых пророссийских боевиков из террористических организаций "Л/ДНР", передает "Диалог.UA".

Штефан уведомил, что одним из ликвидированных сепаратистов оказался известный командир их батальона с позывным "Грек". Он подчеркнул, что в данный период времени вышеуказанная информация еще проверяется, однако она, скорее всего, будет подтверждена. Сами же террористы посредством социальных сетей говорят, что именно ДРГ Украины совершила данную ликвидацию этих недовоинов. Ранее Анатолий Штефан сообщал, что боевики террористических организаций "Донецкая Народная Республика" и "Луганская Народная Республика" сами себя ликвидируют.