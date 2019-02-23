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Минус 10 боевиков и две единицы техники за сутки: ВСУ сокрушительно ударили по "ЛДНР" в ответ на провокации

23.02.2019 12:21
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Минус 10 боевиков и две единицы техники за сутки: ВСУ сокрушительно ударили по "ЛДНР" в ответ на провокации

Пресс-центр Операции объединенных сил рассказал о том, сколько наемников было убито и ранено за сутки провокаций врага на востоке Украины.

За минувшие сутки, 22 февраля, пророссийские боевики "ЛДНР" 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, передает "Диалог.UA".

Зафиксировано, что 8 раз противник применял вооружение, запрещенное минскими договоренностями, выпустив в общем итоге  77 мин калибров 120 и 82 мм. К сожалению, один военнослужащий Объединенных сил получил ранения в результате обстрела. По данным разведки, восемь оккупантов были уничтожены и двое ранены.

Также удалось ликвидировать две единицы военной автомобильной техники противника. В частности, враг дважды бил из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов вблизи села Водяное и Авдеевка. А в районе города Марьинка огонь по позициям ВСУ вел огонь вражеский снайпер.



Теги: Донбасс, разведка, ДНР, ЛНР, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, ООС
 
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