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О взрыве авто на "Еленовке" рассказали очевидцы, в Сети люди в панике: "Останки дымились, раскидало очень сильно"
23.02.2019 15:09
В социальных сетях очевидцы трагедии на контрольном пункте въезда/выезда "Еленовка" делятся страшными подробностями и пытаются разузнать хоть какую-то информацию.
Сегодня, 23 февраля, при пересечении линии соприкосновения через КПВВ "Еленовка" подорвался гражданский автомобиль, передает "Диалог.UA".
Пользователи Telegram-канала "Ситуация на блокпостах" активно обсуждают трагедию в Сети. Судя по комментариям, среди людей есть и очевидцы, которые пересекали линию разграничения в этом районе незадолго до ЧП или уже после трагедии, ведь взрыв прогремел около 14:00. По разным данным, погиб один или два мирных жителя.
Теги: Донбасс, взрыв, паника, гибель, Еленовка, автомобиль, блокпост, подрыв, соцсети, КПВВ
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