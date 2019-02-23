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"Разорвало даже бетонные блоки", - соцсети заметили странность на месте взрыва авто у КПВВ "Еленовка". ВИДЕО

23.02.2019 17:17
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"Разорвало даже бетонные блоки", - соцсети заметили странность на месте взрыва авто у КПВВ "Еленовка". ВИДЕО

Соцсети не верят в версию "ДНРовцев" о взрыве микроавтобуса с гражданскими у КПВВ "Еленовка". В кадрах с места ЧП обнаружились странности. В Сети обсуждают смертельный инцидент у "Еленовки", передает "Диалог.UA".
В субботу, 23 февраля, приблизительно в 14:00 произошел мощный взрыв у КПВВ террористов "Еленовка". Взлетел на воздух микроавтобус с гражданскими. Водитель и его мать погибли, еще один пассажир получил ранение и сейчас находится в больнице. Очевидцы отметили, что инцидент случился совсем рядом с блокпостом боевиков "ДНР". "Автомобиль наехал на противотанковую мину. В 100 м от нулевого орков. Разорвало даже рядом стоящие бетонные блоки… Машина (что осталось от нее) выгорела дотла, рядом труп без ног", - сообщили соцсети. Тело, по всей видимости, принадлежит водителю. По данным боевиков, его мама скончалась уже в больнице.
Примечательно, что российские пропагандисты и сепаратисты не распространяются о том, что инцидент случился так близко от их блокпоста. Они рассказывают о "буферной зоне", пытаясь по традиции "повесить" все на украинскую сторону. "Место подрыва что-то не сильно похоже на обочину, заминировали центральный промежуток", - прокомментировали соцсети кадры с места ЧП.
В Сети уже появилось видео, снятое сепаратистами на месте смертельно взрыва.
Обнародовано и первое фото еще одного пассажира, которому посчастливилось выжить. Он выглядит лишь слегка травмированным. И это странно, учитывая, во что после взрыва превратился автомобиль.



Теги: Донбасс, взрыв, Еленовка, автомобиль, КПВВ
 
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