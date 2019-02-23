Стало плохо в автобусе: на КПП «ДНР» скончался мужчина

23.02.2019 13:00

Сегодня утром на подконтрольном подразделениям НВФ «ДНР» КПП «Александровка» скончался мужчина 1945 года рождения Сергей Иванович. Об этом сообщает на своей странице в соцсети член НВФ Евгений Тинянский, пишет ДонПресс.

В своем сообщении он отметил, что мужчине стало плохо в автобусе и он скончался до прибытия медиков. При этом Тинянский возмущается тем, что «местная власть» давно обещала решить проблемы массового скопления людей и транспорта на блокпостах и до сих пор ничего не решила.