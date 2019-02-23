Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Стало плохо в автобусе: на КПП «ДНР» скончался мужчина

23.02.2019 13:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Стало плохо в автобусе: на КПП «ДНР» скончался мужчина

Сегодня утром на подконтрольном подразделениям НВФ «ДНР» КПП «Александровка» скончался мужчина 1945 года рождения Сергей Иванович. Об этом сообщает на своей странице в соцсети член НВФ Евгений Тинянский, пишет ДонПресс.
В своем сообщении он отметил, что мужчине стало плохо в автобусе и он скончался до прибытия медиков. При этом Тинянский возмущается тем, что «местная власть» давно обещала решить проблемы массового скопления людей и транспорта на блокпостах и до сих пор ничего не решила.



Теги: Донбасс, мужчина, автобус, умерший, ДНР, КПВВ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх