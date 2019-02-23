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Выживший при подрыве авто на КПП «Еленовка» дал первое интервью. ВИДЕО

23.02.2019 20:16
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Выживший при подрыве авто на КПП «Еленовка» дал первое интервью. ВИДЕО

В микроавтобусе, который сегодня подорвался на мине в районе подконтрольного НВФ «ДНР» КПП «Еленовка» всего ехало 9 человек, однако, часть их вышла на нулевом посту, чтобы зарегистрироваться и пересесть на рейсовый автобус. Об этом сообщил выживший в страшном происшествии мужчина, пишет ДонПресс.
Он рассказал, что помнит сильный грохот и как через время очнулся уже на земле, по его словам, его откинуло метров на 5 от автомобиля. В то же время, врачи сообщают, что у погибшей женщины, которую с травмами доставили в больницу, шансов выжить не было.



Теги: Донбасс, мужчина, взрыв, интервью, микроавтобус, Еленовка
 
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