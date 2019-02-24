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"Мина обозналась", - новая версия "ДНРовцев" о подрыве авто у КПВВ заставила соцсети "вспыхнуть"

24.02.2019 16:52
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"Мина обозналась", - новая версия "ДНРовцев" о подрыве авто у КПВВ заставила соцсети "вспыхнуть"

Террористы "ДНР" вбросили слух, что жертвой взрыва на КПП террористов "Еленовка" 23 февраля якобы должен был стать кортеж ОБСЕ.

Новую нелепую версию террористов высмеяли соцсети, передает "Диалог.UA".

Днем в субботу, 23 февраля, рядом с блокпостом террористов "ДНР" Еленовка был взорван гражданский микроавтобус. Автомобиль наехал на мину. В результате произошедшего 2 человека погибли, еще 1 получил травмы. Боевики "ДНР" тут же попытались обвинить в произошедшем мифических "украинских диверсантов", убеждая, что главной целью якобы был кортеж миссии ОБСЕ. Слух об этом вбросил российский пропагандист Семен Пегов в Telegram. Он даже припомнил скандальные взрывы в Донецке, намекая, что это звенья одной цепи. Соцсети высмеяли версию оккупанта. "Пегов д**ил, которому лишь бы набросить. ОБСЕ там по пять раз на день проезжает туда-сюда. И еще 100500 других авто", - указал блогер Necro Mancer на несостоятельность версии "ДНРовцев". Другие с ним согласились. "Ну да! Типа мина обозналась - ждала ОБСЕ", - иронизируют комментаторы.



Теги: Донбасс, взрыв, мина, микроавтобус, ОБСЕ, Еленовка, ДНР, подрыв, КПП, террористы, соцсети
 
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