Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

"Мы все - мародеры", - боевики припомнили Стрелкову "подвиги" в Славянске, и он сорвался

24.02.2019 18:21
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
"Мы все - мародеры", - боевики припомнили Стрелкову "подвиги" в Славянске, и он сорвался

"Экс-министр обороны" террористической "ДНР" россиянин Игорь Гиркин (Стрелков) поссорился в соцсетях с боевиком, рассказавшим о его преступлениях в Славянске в 2014 году.

Стрелков вышел из себя, передает "Диалог.UA" со ссылкой на блогера Necro Mancer.

В Сети высказали претензии Стрелкову за двойные стандарты. Так, ему напомнили о расстреле боевика Алексея Пичко, попавшегося на мародерстве в Славянске в 2014 году. "А как же быть с машинами, на которых ездило славянское "ополчение"? Ведь они "отжатые", - поинтересовались сепаратисты у "бывшего министра". Это по сути то же мародерство. "Где критерии оценки? Пичко Гиркин расстрелял. А смог бы он расстрелять Ходаковского за разворовывание целых заводов?" - задался вопросом боевик. Он уточнил, что Стрелков в ответ на эти неудобные вопросы его забанил в соцсетях. Гиркина пост взбесил. Он обматерил правдоруба.



Теги: Донбасс, Славянск, преступление, боевик, расстрел, ДНР, Стрелков, Гиркин, соцсети, мародеры
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх