Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Против украинских воинов в районе Авдеевской промзоны воюют чеченский батальон и «птички»

24.02.2019 21:38
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Против украинских воинов в районе Авдеевской промзоны воюют чеченский батальон и «птички»

45-летний Николай на фронте - с 2014 года. Сейчас в составе 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр» защищает Авдеевскую промзону.
По словам воина, который до войны работал водителем, а на передовой – в том же качестве, враг очень агрессивно себя ведет. Стреляет из всего оружия, которое имеется: использует ВОГи ( выстрел осколочный гранатометный - прим. ред.) , пулеметы, мины прилетают – 82мм и 120мм, пишет avdeevka.city.
А еще работают вражеские беспилотники. Сбить их сложно, потому что летают высоко, поэтому армейцы пытаются хорошо всё замаскировать, чтобы «птички» не увидели много.
«Второй батальон чеченский зашел, они агрессивно ведут себя, - делится Николай с представителями Фонда «Повернись живим» («Вернись живым»). - По вечерам кричат «Аллах Акбар», и по акценту слышно, что не русские».
По словам Николая, если бы не поддержка из России «пушечным мясом», деньгами и оружием, так называемые «молодые республики» не продержались бы.
«Россия воюет, спонсирует террористов. Они хотели создать сухопутную дорогу на Крым. У них не получилось. Не думали, что Украина может так восстать против этих гадов и показать зубы », - отмечает воин.
Время от времени к украинским укреплениям пытаются подобраться вражеские диверсанты. «Пытаются подползти, но мы не спим, даем отпор в любом случае, - говорит боец. - Мы хотим в свободной Украине жить, а не под российским флагом».



Теги: Донбасс, беспилотник, воины, батальон, авдеевская промзона
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх