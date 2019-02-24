Пушилин открыто поддержал Медведчука: Кремль "открыл карты" и готовится "слить" Донбасс

24.02.2019 12:51

Главари террористических "Л/ДНР", марионетки Москвы Денис Пушилин и Леонид Пасечник в преддверии выборов в Украине начали "подпевать" украинскому политику, "куму Путина" Виктору Медведчуку.

Панику по поводу слов Пушилина бьет сепаратистский telegram-канал "Двойное дно", передает"Диалог.UA".

На днях главари "Л/ДНР", очевидно, получив приказ из Москвы, синхронно выступили с практически одинаковыми заявлениями о готовности напрямую говорить с Киевом. Именно этот "мирный" вариант активно рекламирует "кум Путина" и его агент в Украине Медведчук. "Пушилин практически открыто поддержал Медведчука", - признал очевидное сепаратистский ресурс. В "Л/ДНР" начали понимать, что являются лишь пешкой в руках Москвы и та уже наигралась и готова их "слить". Пока Кремль надеется разобраться с "республиками" на своих условиях. Речь об их интеграции в состав Украины, но с сохранением полного контроля над регионом. Такой вариант, что примечательно, не устраивает не только Киев, но и сепаратистов "Л/ДНР". последние очень разочарованы в Москве, которая их собирается окончательно "кинуть".