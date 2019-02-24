Пушилин продолжает «убивать» экономику оккупированных территорий. Опубликованы новые факты

24.02.2019 13:50

Экономика выдуманной “ДНР” умирает. Когда-то огромные работающие заводы уже не приносят доходы. На забытых и полуразваленных предприятиях регулярно происходят аварии и пожары, нередко сопровождающиеся человеческими жертвами. Идет повсеместное сокращение рабочих мест во всех отраслях производств.

Донбасс превратился в полигон для тренировок российских наемников, а марионетка в лице Пушилина просто наблюдает всю эту картину со стороны. Жить в “народной” стало настолько плохо, что даже министерство пропаганды “ДНР” не в состоянии найти положительные информационные поводы.

За несколько месяцев своего правления новый главарь ни разу не проявил инициативу и не решил ни одной проблемы касающейся жизни простых граждан. И коню понятно, что Пушилина по факту не выбирали, его попросту временно назначили на должность “главы”. Заняв свой пост, он первым делом отдал все предприятия под руководство “Внешторгсервиса”, возглавляемого олигархом Курченко. Сейчас эта контора владеет всеми производствами, попутно уничтожая своих конкурентов любыми способами. Так, чтобы увеличить свою прибыль от хлебозавода в Енакиево, Курченко заблокировал поставки муки в Дебальцево, где работал государственный хлебозавод. Много рабочих было сокращено, а их семьи остались без средств. Аналогичная ситуация и в тяжёлой промышленности. Количество рабочих мест сокращается, люди вынуждены бросать свои дома и отправляться в поисках лучшей жизни. Монополия на продажу угля, ввоз топлива, вывоз металлолома – эти отрасли всё ещё дают сверхприбыли, но только избранным. Поэтому Пушилин и его компания пристально следят за ними. Вот только из-за запредельного уровня коррумпированности прибыль от данных отраслей почти не доходит до простых граждан. Что касается остальной промышленности, машиностроения, сложных производств – их уничтожают.

Предприятия теряют производственные фонды и требуют ремонта. Необходимы ресурсы на содержание и поддержку в рабочем состоянии промышленных объектов Донецка, Дебальцево, Горловки и Енакиево. К сожалению, “государство” в лице Пушилина не готово к этому, и Донбасс неуклонно продолжает промышленную деградацию.

Пушилин уничтожает “ДНР”. Народу обещали улучшение жизни, но ничего не сделали. Только продолжили грабить. Между “ДНР” и “ЛНР” продолжает действовать таможня, силовики и дальше используют комендантский час для грабежа населения, а уровень жизни людей снижается с каждым днем.

Источник: news.dn.ua