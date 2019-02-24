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Сильно стреляют с ночи: Жители ОРДЛО напуганы громкими залпами
В различных районах ОРДЛО продолжаются боевые действия, звуки которых пугают местных жителей. Об этом они сообщают в социальных сетях, пишет ДонПресс.
По их словам, обострение наблюдалось как ночью, так и утром — залпы гремят до сих пор.
Это, в частности, характерно для Горловки (Донецкая область) и ее окрестностей. Местные жители сообщают об исходящих залпах.
«Со вчерашнего вечера всю ночь и даже сейчас слышно за окном тяжелые исходящие», — отметил комментатор.
Также боевые действия продолжаются в Луганской области.
«Вдалеке какой-то адище, гремит без перерыва уже минут десять. Сцепились не на шутку», — пишут очевидцы.
По их данным, используется артиллерия.
«Теперь четко слышно как залпует арта», — отметил пользователь.
Наиболее серьеная ситуация наблюдается в Кадиевке. Там с раннего утра продолжаются очень сильные обстрелы — местные жители сообщают о том, что у них дрожат в домах стены. Они также акцентируют внимание на исходящих обстрелах.
«#Стаханов. 24 февраля, 6:30 (мск). У защитников рос. отечества обострение: арта бьет так, что дрожат в домах стены. Мощные исходящие, северная часть города», — написал один из авторов.
Теги: Донбасс, обстрелы, ОРДЛО, залпы
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