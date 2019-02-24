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В "ДНР" пытались скрыть эту новость: в оккупированной Макеевке в школе произошло невиданное ЧП, оккупанты шокированы
Четыре ученика выпускного класса одной из школ в оккупированном городе Макеевка во время визита туда "вице-премьера" "ДНР" Ананченко устроили демарш, который поверг "чиновника" в ужас.
Когда "вице-премьер" вошел в класс, где занимались выпускники, четыре школьника прокричали: "Слава Украине!" в ответ на его приветствие, рассказывает в блоге на "Обозревателе" житель Донецка и блогер Фашик Донецкий, передает "Диалог.UA".
"Оккупационные власти и сми пытались скрыть страшную новость из Макеевки, но у них ничего не получилось. Произошло неожиданное: когда типа вице-премьер зашел поздороваться с детьми одного из выпускных классов и сказал, мол "привет, дети". Но дети ответили залпом из танка прям в уши коллаборанта: в ответ на приветствие второму лицу в иерархии дыныры 4 будущих выпускника ответили громко и четко - они сказали "Слава Украине!" – пишет блогер. "То, что дыныриец мягко говоря ах*ел - это ничего не сказать. Он побагровел и вылетел из класса в ту же секунду. За типа вице-премьером дыныры побежали учителя и завуч, в классе же стояла гробовая тишина. Это был шок для всех: и для типа учителей, и для дынырийца в дорогом пиджаке, и для директора школы", - добавляет Фашик Донецкий. Разумеется, такой поступок, шокировавший и визитера, и руководителей школы, не остался без внимания местных сотрудников "МГБ ДНР", которые потом вызывали для "душеспасительных бесед" и руководителей школы, и педагогов, и родителей смелых школьников. И в меру своих умственных способностей попытались проанализировать ситуацию, понять, что подвигло завтрашних выпускников совершить поступок невиданной для "ДНР" смелости. И результаты аналитики оказались очень неутешительными. Около 90 % выпускников общеобразовательных школ "ДНР" не связывают свое будущее с "республикой". Большинство хочет продолжать образование на неоккупированной части Украины, есть (правда, немного) желающих уехать в РФ. И лишь меньшинство, кто в силу разных причин не может уехать, будут "содержательно" и "весело" проводить лучшие годы там, где действует комендантский час, где не за здорово живешь можно угодить "на подвал", где прогнозы на будущее – только пессимистические. Большинству юношей и девушек такая перспектива, а еще создающийся в "республике" махровый "совок" совершенно не по нраву. "Как по мне, это крик души детей. И с каждым днем на оккупированных рф территориях таких криков будет больше. Именно за таких детей идет война, они - будущее Украины и те, кто не хотят жить в прошлом, с галстуками, партсобраниями, советскими идолами и не хотят ходить строем. Мораль проста. Быть патриотом на оккупированных сложнее, чем в Киеве. Помните об этом", - резюмирует житель Донецка.
Теги: Донбасс, Макеевка, школа, ЧП, ДНР, ученики, МГБ, патриотизм
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