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Архив - Донецкая область

В результате обстрела пострадали жилые дома в Петровском районе Донецка

24.02.2019 18:52
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В результате обстрела пострадали жилые дома в Петровском районе Донецка

В Петровском районе неподконтрольного Донецка в результате боевых действий пострадали два жилых дома.

Фотографии с места инцидента были опубликованы на сайте так называемого «предствительства» «ДНР» в СЦКК, передает donpress.com.

По их информации, обстрел произошел сегодня, 24 февраля, в 07:35 по местному времени.

ул. Полбина, 31 кв. 2 — повреждено остекление;
ул. Полбина, 36 кв. 4 — повреждение получил автомобиль, фасад дома, забор и остекление.

Члены НВФ заявляют, что был применен ПТРК «Стугна-П». О жертвах среди мирного населения не сообщается.



Теги: Донецк, Донбасс, дом, жертвы, обстрел, повреждения, автомобиль, ДНР, СЦКК, НВФ
 
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