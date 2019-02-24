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В результате обстрела пострадали жилые дома в Петровском районе Донецка
24.02.2019 18:52
В Петровском районе неподконтрольного Донецка в результате боевых действий пострадали два жилых дома.
Фотографии с места инцидента были опубликованы на сайте так называемого «предствительства» «ДНР» в СЦКК, передает donpress.com.
По их информации, обстрел произошел сегодня, 24 февраля, в 07:35 по местному времени.
ул. Полбина, 31 кв. 2 — повреждено остекление;
ул. Полбина, 36 кв. 4 — повреждение получил автомобиль, фасад дома, забор и остекление.
Члены НВФ заявляют, что был применен ПТРК «Стугна-П». О жертвах среди мирного населения не сообщается.
Теги: Донецк, Донбасс, дом, жертвы, обстрел, повреждения, автомобиль, ДНР, СЦКК, НВФ
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