Боевики "ДНР" готовят провокации: жителей Донецка пугают фейками о танках ВСУ в жилых районах возле города

25.02.2019 17:45

На временно оккупированной территории Донецкой области боевики "ДНР" распространяют слухи о якобы готовящихся провокациях со стороны ВСУ.

Представитель фейковой "Донецкой народной республики" в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сделал лживое заявление о бойцах ООС, передает "Диалог.UA".

В частности, боевики "ДНР" пытаются напугать мирное население ОРДЛО тем, что украинские военные якобы разместили несколько танков в жилом районе населенного пункта Марьинка у линии соприкосновения в пригороде Донецка.

"Под прикрытием маскировки "вооруженные формирования Украины" выгружали с трала несколько танков непосредственно в жилом квартале города", - утверждают в псевдореспублике "ДНР".

Примечательно, что данный фейк активно поддержали российские пропагандисты.



Источник: www.dialog.ua