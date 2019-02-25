Докучаевск и Еленовку потряс взрыв, очевидцы напуганы: "Окна вогнулись, дома дрожали, по подъездам пошла волна"

25.02.2019 21:00

Из-за того, что взрыв прогремел поздним вечером 24 февраля, многие жители временно подконтрольной боевикам "ДНР" территории узнали о нем только сегодня, 25 февраля. Как пишут в соцсетях, примерно в 22:00 был слышен оглушительный сильный звук взрыва.

У многих жителей Докучаевска на авто завыли сигнализации, в домах вибрировали окна. Кроме того, взрыв был слышен и в Еленовке, передает "Диалог.UA".

Очевидцы не знают о причинах взрыва, также не известно, есть ли вследствие ЧП пострадавшие.

Свидетели произошедшего также уточняют, что были сильно напуганы, по стенам домов ощущалась взрывная волна. "Хотела бы знать, что это было, что окна в квартире вогнулись", "Давно такого баха не было", "Дом задрожал, на кухне сижу", "В Еленовке тоже было громко и хорошо ощутима волна", "Еленовка вздрогнула", - пишут в комментариях.

В обсуждениях также рассказали, что якобы после взрыва появился "гриб". "У нас все подъезды задрожали.

И машины все запищали", "Это что же такое прилетело? Жуть!", "За переездом была вспышка, взрыв, и поднялся гриб", "Гриб был 100%", - добавляют свидетели произошедшего.



Источник: www.dialog.ua