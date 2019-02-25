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Архив - Донецкая область

КПВВ на Донбассе начинают работать по весеннему графику

25.02.2019 19:20
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КПВВ на Донбассе начинают работать по весеннему графику

Все контрольные пункты въезда-выезда в районе Операции объединенных сил (ООС) переходят на весенний график работы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ООС в Facebook.

Как отмечается, согласно распоряжению Командующего объединенных сил, все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в районе операции Объединенных сил с 1 марта 2019 года переходят на график весеннего периода.

Контрольно-проверочные мероприятия и пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения будет осуществляться ежедневно с 07:00 до 18:30.

КПВВ на Донбассе переходят на весенний график работыКПВВ на Донбассе переходят на весенний график работы

Напомним, контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе за минувшие сутки, 23 февраля, пересекли 29,5 тысяч человек.

Как писалось ранее, что за период с 18 по 22 февраля в пересечении контрольно-пропускных пунктов на Донбассе украинская сторона отказала 121 человеку. Всего в течение указанного времени установленным порядком через линию разграничения было оформлено 248 тыс. граждан и 30 тысяч транспортных средств.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, весна, пункт пропуска, КПП, КПВВ
 
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