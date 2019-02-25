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Между наемниками из РФ и местными боевиками «ДНР» нарастает конфликт
Боевики из военизированных формирований ОРДЛО славятся своей жаждой наживы.
В погоне за возможностью урвать лишний кусок их ничто не останавливает.
Однако, иногда деньги сбиваются не с мирного населения, а с подчиненных. С ростом числа наемников из России в военизированных подразделениях “ДНР” нарастает конфликт между приезжими наемниками и оставшимися местными боевиками. Вызван он тем, что на руководящих должностях сидят приезжие, которые на любые выгодные места сажают таких же наемников. В итоге, приезжие командиры стараются урвать побольше за период пребывания на Донбассе. И одним из источников дохода стали штрафы, которые накладываются на подчиненных по поводу и без. Помимо системы надуманных штрафов разработана следующая схема вымогательства: военнослужащих с истекшим контрактом не увольняют, а когда они все же покидают часть, то записывают их в дезертиры. Дальше с такими типа дезертирами работают представители местной службы “ВСП”, которые уже сбивают деньги с жертвы, угрожая тюрьмой.
Одним из примеров такого вымогательства стала ситуация в разведроте 1-й бригады, базирующейся в Комсомольске. Командир роты не только штрафовал своих подчиненных, но и регулярно “забывал” оформлять им “боевые” надбавки. Более того, когда один из его друзей, тоже российский наемник, по неосторожности ранил сослуживца, дело просто замяли, заставив раненного подписать бумаги о том, что он претензий не имеет. В таких условиях остается все меньше надежды на то, что сборище наемников из России, разбавленное немногочисленными жителями Донбасса, сможет организоваться в дееспособное подразделение, в котором будут служить мотивированные профессионалы.
Теги: Донбасс, война, конфликт, ДНР, боевики
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