На блокпосту «ДНР» под Горловкой боевики проверяют сумки по три раза

25.02.2019 21:27

Боевики «ДНР» и российские оккупанты на блокпосту под временно оккупированной Горловкой по три раза перепроверяют сумки у людей пересекающих блокпост. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Жители временно оккупированных территорий Донецкой области, пересекающие блокпост боевиков «ДНР» и российские оккупанты под временно оккупированной Горловкой сталкиваются с тройной (!!!) проверкой сумок. Боевики по три раза «тщательно» проверяют сумки, громко заявляя, что делается это для того, чтобы «европейский дух выветрился».

Однако, как подчеркивают жители временно оккупированных территорий, боевики «ДНР» и российские оккупанты ездят исключительно на импортных авто.

Вот что рассказывают о происходящем в соусетях:

«#Ґорлівка орки три рази перевіряють речі, коли повертаємось з України. Люди питають — чому, відповідь — «шоб гейропейский дух выветрился»»,

«Ага… а сами ездют тут иномарками воняють…… на благоухающих жигулях не хочуть...»

«Вони ж такi хероi, а невиiзднi. А тут щодня тисячi пiдневiльних, а прав у них бiльше. АБЫЫЫДНА !».

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