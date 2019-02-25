Опасный боевик из банды Бабая ликвидирован снайпером: в Сеть попали его фото с известным наемником РФ

25.02.2019 16:25

Опасный боевик из банды Бабая ликвидирован снайпером: в Сеть попали его фото с известным наемником РФ



"Остапов Андрей Игоревич "Остап" (Докучаевск, 24/03/83) убит снайпером 24/02/19″, — пишет блогер.

Сообщается, что этот боевик есть в базе сайта "Миротворец". "Снайпера в этом году по 14 году прошлись прям косой", "А на передке остались либо самые упоротые, либо молодняк безголовый", - отмечают в комментариях к фото пользователи, где он рядом с одиозным главаерм Бабаем.





Источник: www.dialog.ua