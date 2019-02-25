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Архив - Донецкая область

Опубликовано видео с места сегодняшнего взрыва в Макеевке

25.02.2019 15:04
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Опубликовано видео с места сегодняшнего взрыва в Макеевке

В результате сегодняшнего взрыва в Макеевке Донецкой области один человек пострадал. Об этом сегодня сообщил начальника «пресс-службы управления народной милиции ДНР» Даниил Безсонов.

Представитель ОРДО уточнил:

«В результате подрыва автомобиля в городе Макеевка пострадал мужчина».

По словам Безсонова, состояние пострадавшего стабильное. В настоящее время он находится в больнице.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Макеевка, видео, взрыв
 
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