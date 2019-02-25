Отец выставил за дверь: В Мариуполе замерзла полуторагодовалая девочка

25.02.2019 18:00

В Мариуполе (Донецкая обл.) отец выставил полуторагодовалую дочь на улицу. Об этом сообщили местные жители.

Инцидент произошел 24 февраля на ул. Заозерной: замерзла полуторагодовалая девочка. Как утверждают очевидцы, отец девочки ушел в новую семью, взял ребенка с собой, а затем выставил свою маленькую дочь на улицу. Это заметили соседи, которые вызвали полицию. На место также приезжали сотрудники ГСЧС.

Ребенка увезли в райотдел, откуда «скорая» госпитализировала малышку. У малышки – общее переохлаждение.

Источник: https://dnews.dn.ua с ссылкой на Сайт города Мариуполя