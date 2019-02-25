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Отец выставил за дверь: В Мариуполе замерзла полуторагодовалая девочка

25.02.2019 18:00
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Отец выставил за дверь: В Мариуполе замерзла полуторагодовалая девочка

В Мариуполе (Донецкая обл.) отец выставил полуторагодовалую дочь на улицу. Об этом сообщили местные жители.

Инцидент произошел 24 февраля на ул. Заозерной: замерзла полуторагодовалая девочка. Как утверждают очевидцы, отец девочки ушел в новую семью, взял ребенка с собой, а затем выставил свою маленькую дочь на улицу. Это заметили соседи, которые вызвали полицию. На место также приезжали сотрудники ГСЧС.

Ребенка увезли в райотдел, откуда «скорая» госпитализировала малышку. У малышки – общее переохлаждение.

Источник:  https://dnews.dn.ua с ссылкой на Сайт города Мариуполя



Теги: Донбасс, ребенок, Мариуполь, мороз, отец
 
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