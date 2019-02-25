Проверки переселенцев из ОРДЛО: В Кабмине сделали заявление

25.02.2019 12:00

Минсоцполитики Украины дало разъяснение общественной организации «Громадський комітет захисту конституційних прав та свобод громадян» о ситуации с проверками ВПЛ, переселенцев с оккупированной части Донбасса.

Об этом сообщил глава организации Николай Козырев на своей странице в Facebook.

Юрист рассказал, что ранее направлял письма от организации в правительство, касающихся принятых решений судов о признании проверок переселенцев незаконными.

Ответное письмо он опубликовал на просторах Интернета.

Правозащитник также уточнил, что стоит обратить внимание, что еще в июле 2018 года Минсоцполитики направило в УТСЗН разъяснения по причине судебных решений.

В пояснении были даже указаны реквизиты этого циркуляра.

«Поэтому, если где-то проверки продолжаются, стучите им по голове этой инфой», — подчеркнул юрист.