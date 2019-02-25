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«Пытались убить «командира МВД ДНР»: стали известны подробности взрыва в Макеевке

25.02.2019 12:45
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«Пытались убить «командира МВД ДНР»: стали известны подробности взрыва в Макеевке

В неподконтрольной Украине Макеевке Донецкой области прогремел взрыв. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

Инцидент произошел сегодня, 25 февраля, в 8:10. По словам очевидцев, автомобиль взорвался возле одного из МРЭО города.

В свою очередь, журналист-пропагандист Семен Пегов на своем телеграм-канале отметил, что в Макеевке якобы «пытались ликвидировать командира подразделения МВД ДНР». По данным Пегова, член НВФ выжил, находится в Макеевке в ЦГБ, его жизни ничто не угрожает.

Также Пегов сообщил, что взрывное устройство было собрано профессионалом. Его заложили под автомобиль. Журналист добавил, что в то же время исполнителем якобы был дилетант — «сделал закладку так, что пострадал только автомобиль».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Макеевка, взрыв, ДНР
 
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