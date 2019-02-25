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Украинская ДРГ готовила покушение на наблюдателей СММ ОБСЕ, — член НВФ «ДНР»
25.02.2019 08:03
Члены группировки «ДНР» обвинили в подрыве гражданского микроавтобуса на КПВВ «Еленовка» украинскую ДРГ. Такое заявление сделал так называемый «начальник пресс-службы УНМ (управление народной милиции) ДНР» Даниил Безсонов.
По его словам, ВСУ готовили «диверсию», целью которой якобы могли быть «высокопоставленные персоны из ОБСЕ». Безсонов заявил, что члены патруля проследовали этим же маршрутом тремя часами ранее «и только из-за технического сбоя, делегации удалось пересечь границу невредимыми».
В то же время, судя по фото- и видеоматериалам, имеющимся в открытом доступе, взрывное устройство находилось в непосредственной близости и в зоне видимости блокпоста членов незаконных вооруженных формирований.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, война, ОБСЕ, ДНР
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