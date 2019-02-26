Боевики готовы полностью закрыть выезд в Украину из "Л/ДНР": у оккупантов на Донбассе критическая проблема

26.02.2019 20:55

На фоне обострения на фронте происходит и крайне неприятный для жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей процесс: все идет к тому, что в ближайшее время оккупационные власти закроют выезд из ОРДЛО.

Местные СМИ, подконтрольные оккупационный властям, заговорили о критической нехватке кадров в "молодых республиках". Причем это будет сделано якобы для того, чтобы оградить граждан "молодой республики" от "террористической угрозы со стороны киевской хунты". Об этом статье для издания "Деловая столица" пишет военный эксперт Михаил Жирохов, передает dialog.ua.

И для этого есть все основания: социально-экономическая ситуация на оккупированных территориях постоянно ухудшается, так что местным коллаборантам после посещения свободного Донбасса все сложнее вливать в уши байку о том, что "Украина вот-вот загнется" и "замерзнет", а "Л/ДНР" процветают. Еще сложнее не то что пополнять "армию", но даже просто восполнять быстро растущие потери в виде убитых, раненых, пленных и больных. А отток профильных специалистов - это отдельная песня. Даже местные СМИ, подконтрольные оккупационный властям, заговорили о критической нехватке не только медиков и учителей, но и шахтеров. Да что там шахтеров - даже дворника и уборщицу все сложнее найти. А то что выпускают "учебные заведения ОРДЛО", вообще ниже дна в плане профпригодности, поэтому Пушилину и компании срочно надо закрывать границы и желательно покрепче. Для выполнения этого плана все средства хороши. Можно, например, начать задерживать людей, которые вынуждены приезжать со свободной территории "проведать" свое жилье или больных родителей, как это было на днях с госслужащим из Волновахи, которого захватили боевики в Макеевке. А можно, например, регулярно устраивать провокации на немногочисленных пунктах пропуска. Не только сознательно создавать многодневные очереди, чтобы в них умирало как можно больше стариков (статистика смертей только за последние пару месяцев поражает), но и обстреливать - то из стрелкового оружия, то противотанковыми ракетами (как это часто бывает на том же "Гнутово"). Можно организовать подрыв гражданского автотранспорта, как это было, например, 23 февраля, когда в районе пропускного пункта боевиков под Еленовкой на противотанковой мине подорвался микроавтобус "Мерседес Вито", который вез "пенсионных туристов" из Снежного. В результате погиб водитель и сидевшая рядом его мать. Обстоятельства трагедии до сих пор непонятны. Боевики говорят, что "микроавтобус выехал на разделительную полосу, она оказалась заминированной". Но судя по фото и видео, произошло это за блок-постом боевиком. От кого боевики минировали свой тыл? К тому же, там ежедневно проезжают сотни машин, а подорвалась именно эта и именно в этот день. К сожалению, ответ может быть только один - это спланированная провокация в стиле лета 2014-го, когда российско-террористические формирования обстреливали тот же Луганск для того, чтобы "поднять Донбасс против "бандер". И это уже невозможно списать на украинскую пропаганду. Боевики из того же луганского бандформирования "Заря", сбежав в Россию или попавшись в руки СБУ на свободной территории, долго и охотно рассказывают об этом. Причем с такими подробностями, позывными и географическими привязками, которые невозможно придумать. Дальнейшее развитие ситуации на фронте будет зависеть только от одного фактора - погоды. Даже если противник попытается прощупать нашу оборону, у группировки есть необходимые составляющие для эффективного отражения нападения - и достаточное количество современного оружия (что ярко подтвердили события "войны ПТУРов", когда в ход пускали даже довольно дорогие "Стугны" и "Корсары") и даже разрешение от командования на открытие ответного огня.