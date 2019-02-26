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Боевиков «ЛНР» и «ДНР» уличили в перемещении танков, гаубиц и грузовиков с зенитками
Боевики «ЛНР», «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей перемещают танки, гаубицы, БМП и грузовики в установленными на них зенитными установками.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 24 февраля 2019 года, имеющемся в открытом доступе,
«22 февраля беспилотный летательный аппарат (БПЛА) СММ дальнего радиуса действия зафиксировал 5 буксируемых гаубиц (неустановленного типа) возле н. п. Яснодольск;
22 февраля БПЛА СММ малого радиуса действия обнаружил 10 танков (Т-72) на полигоне около н. п. Шимшиновка (27 км к юго-западу от Луганска).
22 февраля СММ зафиксировала 3 боевые машины пехоты (БМП-1) в н. п. Михайловка (30 км к северо-востоку от Донецка);
БПЛА СММ дальнего радиуса действия зафиксировал 1 военный грузовик с установленной на нем зенитной установкой (ЗУ-23, 23 мм), а также 1 БМП-2 возле н. п. Веселогоровка (64 км к западу от Луганска)».
Теги: Донбасс, ОБСЕ, беспилотник, ДНР, ЛНР, боевики, бронетехника, военная техника
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