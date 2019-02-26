Боевиков «ЛНР» и «ДНР» уличили в перемещении танков, гаубиц и грузовиков с зенитками

26.02.2019 14:27

Боевики «ЛНР», «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей перемещают танки, гаубицы, БМП и грузовики в установленными на них зенитными установками.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 24 февраля 2019 года, имеющемся в открытом доступе,

«22 февраля беспилотный летательный аппарат (БПЛА) СММ дальнего радиуса действия зафиксировал 5 буксируемых гаубиц (неустановленного типа) возле н. п. Яснодольск;

22 февраля БПЛА СММ малого радиуса действия обнаружил 10 танков (Т-72) на полигоне около н. п. Шимшиновка (27 км к юго-западу от Луганска).

22 февраля СММ зафиксировала 3 боевые машины пехоты (БМП-1) в н. п. Михайловка (30 км к северо-востоку от Донецка);

БПЛА СММ дальнего радиуса действия зафиксировал 1 военный грузовик с установленной на нем зенитной установкой (ЗУ-23, 23 мм), а также 1 БМП-2 возле н. п. Веселогоровка (64 км к западу от Луганска)».