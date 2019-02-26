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Архив - Донецкая область

Через пункт пропуска Изварино в РФ вывозят неизвестные грузы в тентованных грузовиках

26.02.2019 17:12
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Через пункт пропуска Изварино в РФ вывозят неизвестные грузы в тентованных грузовиках

Через временно неконтролируемый пункт пропуска «Изварино» с временно оккупированных территорий Донбасса в РФ вывозят неизвестные грузы в тентованных грузовиках.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 24 февраля 2019 года, имеющемся в открытом доступе,

«24 февраля, находясь в пункте пропуска на границе вблизи н. п. Изварино, члены патруля Миссии видели, что в очереди на выезд из Украины стояли 15 тентованных грузовиков и 1 транспортное средство. Наблюдатели также отметили, что в Украину заехали 2 тентованных грузовика и вошли 2 человека».



Теги: Донбасс, грузовик, граница, ОБСЕ, пункт пропуска, грузы, РФ
 
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