Через пункт пропуска Изварино в РФ вывозят неизвестные грузы в тентованных грузовиках

26.02.2019 17:12

Через временно неконтролируемый пункт пропуска «Изварино» с временно оккупированных территорий Донбасса в РФ вывозят неизвестные грузы в тентованных грузовиках.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 24 февраля 2019 года, имеющемся в открытом доступе,

«24 февраля, находясь в пункте пропуска на границе вблизи н. п. Изварино, члены патруля Миссии видели, что в очереди на выезд из Украины стояли 15 тентованных грузовиков и 1 транспортное средство. Наблюдатели также отметили, что в Украину заехали 2 тентованных грузовика и вошли 2 человека».